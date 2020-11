Mulher Superando o Medo fecha ano com 100 vítimas de violência doméstica atendidas

Na tarde da última sexta-feira (13/11), teve início a última turma de 2020 do projeto Mulher Superando o Medo, programa que visa ajudar mulheres vítimas de violência doméstica do município de Vila Velha a aumentarem suas rendas e ganharem autonomia financeira.

Dessa vez, as aulas aconteceram no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Somente ao longo deste ano, foram assistidas 100 mulheres, distribuídas em 08 bairros de Vila Velha, incluindo uma turma formada exclusivamente por mulheres surdas.

Uma das participantes, Aleida Caroline Ventorin Pereira, de 31 anos, conta sobre as mudanças e transformações que já aconteceram em sua vida: “Aprendi a me respeitar, me aceitar, me valorizar. Mulher Superando o Medo me ensinou a lidar com minhas finanças, cuidar do meu dinheiro e entender o que é e como fazer um investimento. Todo o aprendizado e as decisões que consegui tomar foram muito bons para mim e para minha família. Só tenho a agradecer”.

“Adorei o dindindômetro! No dia a dia me ajuda bastante. Não tinha muita noção do que fazer com as finanças. Nunca sobrava, nunca tinha, estava sempre apertada. Aprendi que a gente pode economizar e sonhar um pouco mais.”

Adriana Gonçalves, de 45 anos (faxineira e artesã).

O atendimento às mulheres é dividido em cinco aulas. O primeiro passo é identificar o perfil de cada uma, as necessidades psicossociais e apresentar a elas todos os mecanismos de defesa e proteção disponíveis gratuitamente. Em seguida, elas são encaminhadas aos parceiros de saúde física e mental – o Centro de Atendimento à Vida (CAV) e para o Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher Vítima de Violência em Vila Velha (Cranvive).

Um dos focos é na educação financeira, com aulas de economia doméstica e empreendedorismo, além da atuação de parceiros que fornecem equipamentos e insumos necessários à abertura de pequenos negócios e a disponibilização do aplicativo App de funcionalidades, a fim de proporcionar motivação, proteção e controle e planejamento financeiro.

O projeto é desenvolvido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comvides) do Tribunal de Justiça do Espírito Santa, em parceria com o Instituto Win e o Rotary Club. A iniciativa está comprometida com os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Das 17 metas apontadas, sete são atendidas: erradicação da pobreza; saúde e bem-estar; igualdade de gênero; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; paz, justiça e instituições eficazes.

“Temos muito casos de violência velada, de mulheres constantemente insultadas, humilhadas e ameaçadas, mulheres que seus companheiros deixavam sem nenhum dinheiro, que foram proibidas de trabalhar e nem se davam conta de que eram vítimas de violência. E no projeto elas descobrem que têm valor, passam a entender sua capacidade e a não aceitar mais aquela violência. Aprendem a cuidar e gerar recursos. Os resultados têm sido fantásticos. Espero que em 2021 possamos atender ainda mais mulheres”, comemora a juíza coordenadora da Comvides, Hermínia Azoury.

Vitória, 16 de novembro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle (com informações da assessoria do Projeto Mulher Superando Medo) | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br