Mulher sofre lesão nos olhos após extensão de cílios; veja cuidados essenciais

A empresária Jenifer Guariglia, de 29 anos, foi procurar uma esteticista para fazer extensão nos cílios . No auge do desejo de ter cílios longos, marcantes e mais curvados não passava pela cabeça da jovem que o procedimento, aparentemente simples e inofensivo, poderia causar uma lesão em seus olhos.

Jenifer comentou que buscou pela profissional após ver na internet a indicação de uma blogueira de Sorocaba, cidade do interior de São Paulo, local em que ele vive. Por gostar das imagens e do resultado , ela agendou um horário para fazer o procedimento.

“Ela [esteticista] isolou os pelos com o pad [almofada desenvolvida para cobrir os cílios inferiores] e eu informei que estava incomodando e perguntei se era normal. Ela então tirou e colocou de novo. Mesmo assim continuou o incômodo. Ela disse que poderia ser por eu ter muita sensibilidade”, contou a empresária em entrevista ao UOL.

Jenifer relatou que o procedimento durou cerca de uma hora. Ao longo do processo, a empresária chegou a alertar a profissional mais de uma vez que seus olhos estavam ardendo, porém recebeu respostas de que esse desconforto era algo normal.

“Ela falou que era normal arder um pouco porque a cola libera um gás e esse gás pode irritar os olhos”, afirmou a empresária.

Quando acabou o procedimento, a empresário foi até o espelho para ver o resultado, nesse momento ela notou que os olhos estavam avermelhados e irritados. Ela recebeu a orientação da esteticista de usar um colírio para controlar a irritação.

“Ela falou para eu passar um colírio, aqueles que vende em farmácia, para tirar a vermelhidão. Saí de lá, passei na farmácia e comprei o colírio. Quando passei, melhorou um pouco o vermelho, mas a dor continuou. Lembro que não conseguia dormir de tanta dor, era insuportável, tomei um remédio para dor, pra ver se aliviava um pouco e consegui dormir”, comentou Jenifer.

Logo na manhã após o procedimento, Jenifer acordou com sentindo dor no local, com olhos inchados e ainda mais vermelhos. Esse fato fez a empresária procurar ajuda médica em um hospital especializado em atendimento oftalmológico.

“Como a dor era muito grande, fui ao hospital e o médico realizou alguns exames. Ele constatou que havia dois cortes, um em cada olho, provavelmente ocasionados pelo pad. Receitou colírio antibiótico, anti-inflamatório via oral e compressa gelada com soro fisiológico. Ele ainda me alertou sobre os riscos da lesão, que poderia gerar uma infecção”, relata a empresária.

Jenifer Guariglia precisou fazer um tratamento por 10 dias e depois de umas duas semanas seus olhos voltaram ao normal. Ela recebeu diagnóstico da lesão nos olhos, tirou a extensão dos cílios e não renovou mais o procedimento.

Perigos do procedimento

Ainda que a extensão de cílio seja um procedimento famoso, conhecido e muito utilizado por mulheres ultimamente, é importante ter bastante cuidado. Buscar por profissionais capacitados e ajuda médica para garantir que você não possua alguma característica que te impeça de realizar esse procedimento são passos importantes. Saúde e segurança precisam estar sempre acima da beleza.

