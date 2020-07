Mulher se ofende ao ser questionada se seus óculos da Prada eram da 25 de Março

A influenciadora digital Mari Bridi, que é casada com o ator Rafael Cardoso, postou uma foto de antes e depois e aproveitou para fazer um desabafo sobre padrões relacionados ao corpo. Ela declarou que mudou seu estilo de vida buscando melhorar sua saúde e o emagrecimento foi apenas uma consequência. Incomodada com as perguntas sobre quantos quilos ela perdeu, a esposa do global enfatizou que existem muitas pessoas magras com a “saúde porcaria”.

“O famoso antes e depois. Se as fotos representassem os sentimentos, as aventuras vividas e tudo que foi aprendido entre uma e outra, elas fariam muito mais sentido. Confuso? Deixa eu explicar… Quando comecei a fazer a dieta cetogênica no início do ano passado, eu estava em um lugar bizarro. Enxaqueca, excesso de sono, estresse alto. Eu precisava melhorar a minha saúde! Com o passar dos meses, fui melhorando muito e como consequência, meu corpo também foi mudando”, começou escrevendo Mari Bridi no Instagram.

Ela continuou: “Só que pra mim era muito claro, que eu estava fazendo aquilo pela minha saúde, pelo meu bem estar. Emagrecer era a consequência de um objetivo maior, ficar bem! E sabe o que mais me perguntavam (compulsivamente) nos comentários? Quantos quilos eu tinha perdido! TODO mundo queria um número! E a minha resposta sempre era a mesma: ‘Não importa quantos kg eu perdi e sim o fato da minha qualidade de vida ter melhorado MUITO’!”.

A ideia de Mari ao compartilhar sua rotina era mostrar aos seguidores que estava buscando uma qualidade de vida melhor, mas muitas pessoas queriam que ela passasse “receitas milagrosas”. “Às vezes a gente esquece que está CHEIO de gente magra com a saúde porcaria. ‘Ah Mari, a gente ainda tá falando do corpo considerado padrão?’ Sim! Porque eu todo dia contava o que estava fazendo para melhorar a minha saúde, mas só que as pessoas pareciam estar preocupadas era saber o que marcava na minha balança. Ou então uma dica de dieta maluca pra secar milagrosamente, que eu não tinha pra dar.”

No desabafo, a influenciadora digital também deixou claro que nunca buscou um “corpo perfeito” ou um “caminho mais fácil”, pois toda mudança faz parte de uma trajetória. “Eu malho por que eu gosto? Não!! Já contei que eu ODEIO malhar! Era para ficar magrinha e gostosa? Não!! Sempre foi para ser forte! E forte, em um sentido mais amplo da palavra! Forte por dentro e por fora, para poder aproveitar cada segundo e aguentar cada obstáculo, que a vida colocar na minha frente”, declarou.