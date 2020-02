Mulher se envolve com homem casado e tem cabelo raspado

arrow-options Pixabay Causas do acidente estão sendo investigadas.

Uma mulher de 58 anos morreu depois se sofrer um acidente de elevador na Zona Norte de Recife , em Pernambuco, nesta sexta-feira (28). Segundo a polícia, a vítima havia acabado de visitar a mãe quando caiu no fosso do elevador.

Leia também: Flávio Bolsonaro pousa em Fernando de Noronha para fim de semana de descanso

Segundo o porteiro do prédio em que o acidente aconteceu, ao abrir o elevador , que estava parado entre o quinto e o sexto andar do edíficio, encontrou a máquina vazia.

Apesar de acreditar que a mulher caiu no fosso através de um vão que dá acesso ao maquinário do elevador, as autoridades não confirmaram as causas do acidente até o momento. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e recolheu o corpo da vítima.