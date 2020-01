Mulher rouba R$ 1,2 milhão de avó doente para bancar vida de luxo

A vida de Emily Rosina Evans-Schreiber, de 38 anos, era puro luxo. Roupas de grife, carros de alto padrão, hospedagem em hotéis caros e viagens internacionais faziam parte do seu dia a dia. Porém, a forma como ela bancava tudo isso não tinha nada de opulência.

Emily é acusada de roubar o equivalente a R$ 1,2 milhão de uma avó, que sofre de demência. Era com esses valores que ela bancava o estilo de vida. Em abril de 2018, com apenas R$ 200 na conta bancária, a mulher conseguiu o controle da conta bancária da idosa, de 94 anos.

Foi a mãe da suspeita, Clare Evans-Schreiber, que, comovida com a situação financeira da filha, deu-lhe uma casa em Naseby, na Inglaterra, bem como deixou-a responsável pelos cuidados com a avó. Porém, Emily passou os oito meses seguintes gastando dinheiro que não era seu, findando com sua prisão, de acordo com o Daily Mail. A denúncia foi feita em maio do ano passado e a decisão saiu recentemente. A socialite foi condenada a dois anos de prisão.

Contudo, a pena será suspensa por 20 meses. Durante esse período, ela ficará sob supervisão da Justiça, além de ser obrigada a cumprir 150 horas de serviço comunitário. O advogado de defesa ainda argumentou que sua cliente havia deixado na conta bancária saldo suficiente para bancar as despesas médicas da idosa, bem como comprar chocolates e flores para a avó.

(*Metróples)