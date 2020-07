Mulher revela que engravidou virgem: “Durante as preliminares

Samantha Lynn Isabel está bombando no Tik Tok após contar como engravidou

A americana Samantha Lynn Isabel, de 26 anos, está bombando no Tik Tok após gravar um vídeo, que já soma mais de 1,4 milhão de visualizações, contando como ficou grávida aos 19 anos. Tudo começou quando a jovem percebeu que sua menstruação estava atrasada, ela até pensou em gravidez, mas achou pouco provável uma vez que ela e o namorado não tinham chegado a fazer sexo com penetração.

No vídeo que está fazendo sucesso no Tik Tok, Samantha disse que era vigem e que chegou a fazer seis testes de gravidez por não acreditar nos resultados positivos. Em entrevista ao BuzzFeed, a jovem disse que acredita que engravidou “durante as preliminares”, já que ela e o namorado tiveram um momento íntimo em um tocou nas partes genitais do outro.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), as chances de isso acontecer são pequenas, mas possíveis. O esperma precisa entrar na vagina para que chegar até o útero e isso pode acontecer, por exemplo, se o homem tiver pré-ejaculado no dedo e tocar na vagina da parceira ou até mesmo se ele ejacular muito próximo da região.

Na época, a pai da criança ficou muito feliz com a notícia, mas a jovem não. “Eu não me sentia pronta para ter um filho. Eu tinha abandonado o ensino médio duas vezes devido ao meu transtorno de ansiedade, mas voltei para finalmente terminar os estudos. Eu também tinha a intenção de ir para a faculdade depois da formatura”, contou Samantha que chegou a cogitar o aborto, mas logo desistiu da ideia.

Bentley, filho de Samantha, agora tem 5 anos. Ela ainda está junto com o namorado, Alex, e eles também têm um bebê chamado Theo, que fará um ano em breve. A jovem brincou dizendo que o segundo filho foi concebido da maneira tradicional e ainda é chamada de “Virgem Maria” pelos amigos.