Mulher relata abuso sofrido por ginecologista preso em São Mateus

Ainda segundo a delegada, os relatos das vítimas são muito semelhantes e o número de mulheres pode aumentar. Outras 20 mulheres podem ter sido vítimas de assédio por parte do ginecologista.

” A [prisão] deu-se única e exclusivamente com base em apenas depoimentos pessoais, sem a existência de qualquer tipo de prova pericial que comprove ou justifique-a. O médico há 18 anos não possui qualquer ato na sua vida pregressa que macule a sua conduta, seja na esfera pessoal ou profissional, afirma ainda ser inverídico as acusações a si impostas, o que será esclarecido. Importante dizer que o caso em tela trata-se apenas de Inquérito Policial e não existe nenhuma acusação formal em desfavor do acusado, e por se tratar de caso em que foi decretado o sigilo judicial não há como trazer mais informações para não prejudicar o andamento das investigações. Em havendo a formulação de uma denúncia por parte do Ministério Público a defesa adotará as medidas cabíveis para provar a inocência do acusado”, informou, por meio de nota.