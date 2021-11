Mulher queima carro de ex-namorado infiel e deixa bilhete polêmico; ‘Não vai brincar com mais ninguém’

E além do fato por si só chamar a atenção de internautas, outro ponto que repercutiu foi a mensagem deixada, que estava colada no galão de gasolina e que dizia: “Eu disse que ía te seguir e fisgar. Você não vai querer brincar mais com nenhuma mulher”.

Segundo informações ainda, o veículo foi consumido por completo pelas chamas. Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso e se alguma atitude foi adotada pelo dono do veículo.