Mulher que sumiu após sair com veículo de empresa é achada morta seminua

Picape que Susana utilizava foi abandonada em avenida de Itapetininga (SP), com uma das rodas danificadas e os bancos empurrados para frente.

A mulher de 47 anos que desapareceu depois de sair com o veículo da empresa onde trabalhava foi encontrada morta na tarde desta quinta-feira (18) em uma área de mata, entre Alambari e Itapetininga (SP).

O corpo de Susana Dias Batista foi encontrado por parentes que faziam buscas às margens da Rodovia Vereador Humberto Pellegrini (SP-268), onde a mulher tinha sido vista pela última vez por dois ciclistas, conforme a família.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher tinha vários hematomas no rosto e estava usando apenas roupas íntimas. As causas da morte dela serão investigadas.

As polícias Militar e Civil foram até o local, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo de Susana foi recolhido pela funerária e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga.

Nas redes sociais, a prefeita Simone Marquetto lamentou a morte da moradora. “Quando uma mulher morre vítima de violência, todo mundo perde um pouco. Infelizmente, a Susana foi encontrada sem vida. Neste momento pedimos a Deus que conforte o coração da família e amigos, que sentem a dor dessa tragédia”, escreveu.

De acordo com o boletim de ocorrência, familiares contaram que Susana saiu para almoçar com a picape da empresa na quarta-feira (17) e não voltou. Horas depois, um colega de trabalho foi informado de que o veículo estava abandonado na Avenida Wenceslau Braz, perto de um hospital particular.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapetininga, a picape estava com uma das rodas danificadas e os bancos estavam empurrados para frente. O veículo foi guinchado até a delegacia para perícia técnica.