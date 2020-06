Mulher que desapareceu em aeroporto foi morta a mando do amante

O caso ocorreu no interior da Paraíba. Com o homem, foi apreendida uma espingarda calibre 12

a tarde do último domingo (31), um homem foi preso no Sítio Cacareco, na zona rural de São José da Lagoa Tapada, na Paraíba. De acordo com o G1, a Polícia Militar informou que ele estaria mantendo sua ex-esposa em cárcere privado por não aceitar o fim do casamento. No local, foi apreendida uma espingarda calibre 12.

A PM recebeu uma denúncia, que dizia que o homem estaria prendendo a mulher no local. Após a apuração da queixa, a polícia confirmou os fatos. O suspeito, então, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sousa, onde o Boletim de Ocorrência foi registrado, relatando o caso.

Outro crime contra o Sistema Nacional de Armas, que supostamente foi praticado pelo homem, também foi registrado.