Mulher pula de apartamento com os filhos para escapar de incêndio

No momento do incêndio, quatro moradores estavam no local, mas ninguém ficou ferido

Uma mulher pulou da janela do apartamento, com os três filhos, para fugir do incêndio em Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande (MS). O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada para conter as chamas. O fogo atingiu o apartamento do Bloco 5, no Condomínio Rui do Cavaquinho.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas haviam sido extintas, restando apenas fumaça e brasas provenientes do sofá da sala. A equipe imediatamente realizou o rescaldo e a extinção das brasas.