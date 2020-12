Mulher processa o namorado por não pedi-la em casamento após 8 anos de relacionamento

Gertrude Ngoma, de 26 anos, namora Herbert Salaliki, de 28, há oito anos. Ela cansou de esperar que Herbert a peça em casamento e decidiu apelar a um tribunal em Zâmbia.

A mulher resolveu processar o namorado, com quem tem um filho, por demorar a pedi-la em casamento, de acordo com o site de notícias local “Tuko”. À Justiça, Gertrude afirmou que estava preocupada que o namorado não levasse a sério o relacionamento deles. A zambiana completou dizendo que Herbert havia prometido se casar com ela “um dia”.

“Ele nunca foi sério. É por isso que o levei ai tribunal porque mereço saber que caminho seguir e o nosso futuro”, disse Gertrude, que ainda mora com os pais, no vilarejo de Ndola.

No entanto, parece que Herbert não propôs casamento por falta de interesse. De acordo com o site, o namorado não está em boa situação financeira. Assim, ele decidiu adiar o pedido em casamento até que se encontre em condição mais estável para formar uma família.

Além disso, Herbert disse que Gertrude não é a “namorada perfeita” e reclamou que ela não estava dando atenção suficiente a ele. No entanto, Gertrude também compartilhou dúvidas sobre a fidelidade do seu parceiro, com suspeitas de que ele possa estar tendo um outro relacionamento.

A juíza do caso, Evelyn Nalwize, recomendou que a reconciliação seria a melhor opção para o casal de namorados e que Gertrude e Herbert resolvam suas diferenças fora do tribunal.

(*Extra)