Mulher planeja vingança contra noiva “bridezilla” que vai se casar com seu ex

Quando você acha que 2019 já teve todas as suas histórias de bridezillas , mais uma noiva surtada ataca. Mas agora ela tem uma convidada a altura! Essa história envolve amigos, traição e um plano de vingança . Tudo foi compartilhado no Reddit essa semana.

arrow-options shutterstock Cuidado com quem pode ser o acompanhante de seus convidados em seu casamento! Para essa mulher, essa escolha pode virar a vingança perfeita

Casamento com meu ex

A noiva em questão vai se casar com o ex-namorado da mulher que fez a postagem no fórum. O texto diz que elas são colegas e que, ainda assim, a situação está um pouco estranha, afinal, a noiva queria que a mulher fosse uma de suas damas de honra – posto com função parecida com as madrinhas no Brasil.

Leia também: Noiva lê mensagens de traição no altar e desmascara futuro marido

“Nós não somos exatamente próximas, já que ela ficou com meu ex, mas ainda assim ela espera que eu assuma as funções de dama de honra”, fala a autora. “Disse que isso era ridículo que ela deveria encontrar outra pessoa para ser sua dama”, continua a mulher.

Aí a história ganha mais traços de “bridezilla em ação”. Segundo a mulher, a noiva pensou em “desconvidá-la” do casamento, mas decidiu manter o convite, só que fazer uma série de regras, como listar as pessoas com quem a mulher poderia ou não conversar na cerimônia e decidir qual roupa ela usaria.

Para piorar, a mulher conta que descobriu, por um amigo em comum, que a noiva ficava tirando sarro da cara dela diante de toda a situação.

O plano de vingança

A autora do post segue o relato e diz que estava quase desistindo de ir ao tal casamento quando encontrou o ex da noiva (que, por sinal, é o primo do noivo. Oi?!). Ele também, primeiro, teria uma lista de regras a seguir e, depois, havia sido “desconvidado” da cerimônia.

Veio então o plano de vingança . A mulher, que ainda tinha o seu convite, resolveu que levaria o ex da noiva como seu acompanhante à festa de casamento. “Decidimos ir juntos e acabar com todas as regras que pudessemos, como vestir o que quiséssemos, beber no open bar, falar com qualquer pessoa e dançar (sim, nós estávamos proibidos de dançar”, detalha a autora do post no Reddit . “Nada que faríamos tiraria a atração da noiva no grande dia, apenas iríamos quebrar as regras idiotas”, completa.

Leia também: Noiva descobre traição às vésperas do casamento e se vinga no altar

Ela ainda pede a opinião dos usuários do fórum sobre o seu plano de vingança.

Será essa a melhor ideia?

Segundo o tabloide The Sun, o post soma mais de 3.500 comentários e ganhou mais de 21 mil likes na rede social. As opniões se dividiram. Teve gente que gostou da ideia. “Amaria ir a esse casamento se a autora seguir com seu plano”, escreveu um usuário. “Ele deveria pedi-la em casamento na pista de dança”, falou outro, referindo-se a mulher e ao ex da noiva.

A noiva surtada também foi citada nos comentários: “Quem expulsa as pessoas do casamento e depois decide convidá-las de novo com uma lista ridícula de exigências? Isso é loucura e acho que a noiva e o noivo tomam remédios”.

Teve gente contra a vingança da autora do post também. “Por que gastar tempo e dinheiro para ir a um casamento de duas pessoas que você claramente não gosta e que não gostam de você?”, comentou outro usuário.

Como será que acabou essa história? Ao que indica o jornal, a mulher não voltou ao Reddit para contar o desfecho.