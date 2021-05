Mulher perde controle do carro, invade barbearia e atropela idoso em MG

Reprodução/ Corpo de Bombeiros Carro arrastou o idoso por dentro da loja e parou a poucos metros de uma parede

Uma mulher perdeu o controle do veículo , invadiu uma barbearia e atropelou um idoso, de 67 anos, que aguardava para cortar o cabelo em Ibirité , região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido e levado para a UPA da cidade. O acidente ocorreu por volta das 11h30 desta quinta-feira (6). As informações são do jornal O Tempo .

Segundo o dono da barbearia, o veículo bateu em seu carro , que estava na porta da loja, e invadiu o estabelecimento. Ele conta que a cena foi muito forte, pois dava para ver o idoso sendo arrastado debaixo do carro. “Por sorte a cabeça dele ficou do lado de fora da roda. Ele quebrou um braço, mas quando aconteceu pensei que podia ser bem pior”, descreve José Geraldo Martins, 52, que cortava o cabelo de um cliente no momento do acidente .

Martins afirma que a condutora estava acompanhada pelo dono do carro, um Volkswagen Fox, mas não tinha habilitação . “Ele até tentou dizer que era ele que estava dirigindo e tirar ela do local, mas não conseguiu”, relata. Ele estima que o prejuízo total deve ficar em torno de cinco mil reais. “O meu carro, um Renault Logan, ficou com a frente toda danificada e não tinha seguro, pois peguei só para revender. Tinha até um comprador que vinha ver o carro hoje”, contou.