Mulher pede lanche por aplicativo e recebe um tijolo em BH

Um pedido de lanche por aplicativo surpreendeu uma moradora de Belo Horizonte na última segunda-feira (27). É que, ao invés do sanduíche que havia solicitado, ela encontrou um tijolo . Após postar o episódio nas redes sociais, o caso viralizou.

Segundo Liliane Bicalho, era seu primeiro dia de trabalho após as férias e ela resolveu fazer o pedido para almoçar no intervalo. No entanto, a rotina corrida de cursos e treinamentos impediu que ela encontrasse com o entregador. O “produto” foi recebido por uma colega, na recepção da empresa.

“Ela [a recepcionista] até achou esquisito, porque o entregador chegou com a caixinha, pediu o código e saiu correndo”, contou Liliane ao portal g1 .

Há seis anos na empresa, segundo ela, é comum, às vezes, fazer pedidos para almoçar. No entanto, isso nunca havia acontecido antes.

“Eu pensei que fosse uma brincadeira da recepcionista. Pedi um sabor novo [de sanduíche], mas na hora que abri, fiquei só com o cheiro”, contou.

Após o episódio, a técnica em Segurança do Trabalho entrou em contato com a plataforma da qual pediu o lanche. Ela enviou cerca de cinco mensagens durante dois dias para a empresa, mas o retorno veio em forma de textos automáticos, no entanto, houve a devolução do dinheiro.

No fim, a profissional afirmou que, como estava em horário de trabalho, precisava almoçar e acabou indo até padaria.

“Já estava dando 14h, quando eu resolvi ir até uma padaria e comprei uma coxinha. O mundo não está conspirando para que eu seja fitness”, contou.

