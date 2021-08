Mulher pede impeachment de Bolsonaro em entrevista à Record; assista

Twitter Mulher dá o que falar ao conceder entrevista à Record

Uma entrevista exibida no “Rio Grande Record” na quarta-feira (25) ganhou bastante destaque nas redes sociais. Isso por que, ao ceder uma entrevista à emissora, uma mulher pediu o impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido) por conta dos altos preços da gasolina. “O que você está achando do preço da gasolina?”, perguntou a repórter da emissora.

“Está cara, graças ao Bolsonaro”, respondeu a mulher, que estava abastecendo em um posto. À situação, o noticiário informava a alta da gasolina para R$ 7,00 na cidade de Magé, no Rio de Grande do Sul. “E o que faz nesse momento? Enche o tanque igual?”, insistiu a jornalista; “Faz o impeachment do Bolsonaro”, concluiu a motorista. Após isso, um tanto sem graça, a repórter agradeceu a participação da mulher e informou. “A solução neste momento é andar de bicicleta”.

Nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, internautas não deixaram o vídeo passar em branco. O alto número de comentários fez da “gafe” um dos assuntos mais comentados da plataforma por um bom período.

POVO FALA. “E ai, o que que faz agora? Faz o impeachment do Bolsonaro” pic.twitter.com/auAQL9U5zR — Emílio Moreno 🐊 (@emiliomoreno) August 26, 2021

100% correta, queria que toda cidade pensasse assim — r.a.f. (@RafaelFamular) August 26, 2021

falou isso ao vivo na record ainda por cima… nem todo herói usa capa — STREAM #Rumors (@jfizar) August 26, 2021

Que delícia vendo alguém meter a real na recó do Didi Maiscedo. — F. G. S. (@fgs94br) August 26, 2021

Esta não é a primeiro caso em que o jornalismo rouba a cena na Record TV. Em julho de 2021, a âncora do “Fala Brasil”, Mariana Godoy, polemizou ao chamar uma live feita por Jair Bolsonaro (sem partido) de “bizarra”. Vale lembrar que a transmissora é abertamente alinhada ao presidente em alguns pontos editoriais.