Mulher nua ataca em aeroporto e web repercute

Incidente ocorreu na área externa do aeroporto internacional Arturo Merino Benitez, em Santiago, capital do Chile

Os androides e humanos enviados do futuro para salvar – ou aniquilar – a humanidade na franquia ‘O Exterminador do Futuro’ chegam aos dias ‘atuais’ completamente sem roupa. A viagem no tempo acabou rendendo cenas de nudez de estrelas como Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken e Michael Biehn, entre outras. E foi com essa memória cinematográfica que internautas traçaram um paralelo com um bizarro incidente ocorrido em Santiago, no Chile.

Uma mulher foi flagrada completamente nua causando estragos no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benitez, na capital Chilena, assustando passageiros que passavam pelo local. Ela inclusive correu de forma ameaçadora em direção a algumas pessoas e teria inclusive batido em um policial que tentava apaziguar os ânimos.

Vídeos e fotos postados nas redes sociais mostram a mulher – que não é a androide T-X (Kristanna Loken) – gritando e correndo perigosamente em direção a pedestres. Ela também vai em direção a uma moto, recolhe algo preso a ela e joga longe. Antes de ser detida por policiais, ela ainda grita e anda de forma errática alisando os próprios cabelos.

Detida e retirada do local, a mulher foi submetida a exames toxicológicos que indicaram ingestão de álcool e drogas. Uma investigação ainda está em curso para a definição das acusações que serão feitas.

Mujer desnuda genera pánico y con actitud violenta agrede verbalmente y físicamente a pasajeros en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Pudahuel, la mujer además agrede a un Carabinero y es detenida @biobio @Pabl0Manzanares @Louisvasquez23 pic.twitter.com/JUFc1EsClp — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) November 17, 2023

Contudo, antes do julgamento perante a lei chilena, a detenta já está sob o crivo do tribunal da internet, recebendo os mais diversos comentários nas imagens viralizadas. “Ela é a Exterminadora do Futuro”, brincou um internauta. “São sempre os nus que enlouquecem”, apontou um outro. “Ela precisa de ajuda, alguém deveria ter chamado a polícia”, analisou um terceiro.

Segundo a agência Emol, a mulher teria consumido cogumelos alucinógenos em uma festa no Bairro República, no Chile. Relatórios adicionais sugerem que ela chegou ao aeroporto sob a influência de álcool e substâncias psicoativas, incluindo cogumelos.

No início do mês, um homem em Las Vegas foi comparado ao icônico personagem de Schwarzenegger ao surgir nu nas ruas da Cidade do Pecado, agredir um policial e roubar sua viatura. “Ele está com pressa! Tem que salvar o futuro!”, brincou uma pessoa. Em setembro, um outro peladão também invadiu o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, no Texas, mas de forma tranquila, dando um rolezinho ‘proibidão’ pelo saguão do local. Sabemos que o calor está batendo recordes históricos, mas não é para tanto, pessoal!