Mulher não aceita término e esfaqueia namorado durante briga

Vítima, que não foi identificada, foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade, onde passou por atendimento médico

Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado pela companheira na madrugada desse sábado (21/2), em Rio Verde de Mato Grosso (MS). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada na unidade de saúde com ferimentos causados por faca.

No hospital, o homem contou que havia discutido com a mulher no dia anterior e decidiu encerrar o relacionamento, pedindo que ela deixasse a casa.

Após a separação, ele resolveu sair com amigos e, ao retornar durante a madrugada, encontrou a companheira em frente à residência. Motivada por ciúmes, ela teria desferido vários golpes no rapaz, atingindo rosto, braços, ombro e costas.

