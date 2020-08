Mulher morre por asfixia na casa onde trabalhava como cozinheira

Reprodução Mulher foi levada ao hospital, mas não resistiu





A morte de uma mulher, de 45 anos, está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na cidade do Rio de Janeiro. A cozinheira Gilmara da Silva estava na casa onde trabalhava e foi encaminhada para o hospital depois de ser encontrada caída no chão, na última quinta-feira. No seu atestado de óbito consta morte por asfixia mecânica .





Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, as filhas contaram que a mãe era funcionária da casa de dois idosos há um ano. No dia do acontecido, ela foi trabalhar normalmente e ao meio-dia, elas receberam a notícia da sua internação no CTI do Hospital Cardoso Fontes, na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

Segundo parentes e funcionários do hospital, Gilmara deu entrada na unidade de saúde morta , ao contrário do que disse a administração hospitalar.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, as investigações seguem para apurar as circunstâncias da morte. Os familiares foram ouvidos e diligências estão sendo realizadas.