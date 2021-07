Mulher morre engasgada enquanto comia tapioca com café

Uma mulher de 55 anos morreu após se engasgar enquanto comia uma tapioca. O caso foi registrado no município de Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, na última terça-feira (13). A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram mobilizados no atendimento.

Os militares foram informados que a vítima estava comendo tapioca com café quando começou a engasgar e não conseguia falar. Passado um tempo, a mulher ficou inconsciente e colocada em um sofá pelos bombeiros. Uma manobra foi realizada, mas sem sucesso. Antes do procedimento ser realizado, a vítima já estava sem pulso e não respirava.

O Samu de Ipatinga foi acionado e compareceu ao bairro Parque Caravelas. O óbito foi constado pela equipe médica de resgate por obstrução de vias aéreas.

O que fazer?

Em casos de engasgo, o Corpo de Bombeiros orienta o que fazer. “Primeiro deve-se observar se a pessoa engasgou por líquido ou sólido. Pode ser feito a manobra de Heimlich, muito divulgada em vídeos educacionais”, diz o sargento Felipe Fernandes.

Outra dica importante é tranquilizar a pessoa engasgada e pedir ajuda, caso não consiga desengasgar. “Se o corpo estranho não sair é preciso chamar os bombeiros, pois o fluxo de oxigênio é interrompido e a pessoa entra em parada respiratória”.

