Mulher morre eletrocutada enquanto usava a própria máquina de lavar

Uma simples tarefa doméstica acabou em uma tragédia no município de Capoeiras, em Pernambuco. Eliane Quitéria dos Santos, de 37 anos, morreu eletrocutada após pisar no fio da própria máquina de lavar.

O caso aconteceu na sexta (19), mas foi confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta segunda (22).

O fato chocou a população de Capoeiras, de pouco mais de 18 mil habitantes. A vítima foi encontrada sem vida dentro da residência onde morava.

“Conforme relatos, a vítima teve contato com fios elétricos, resultando em uma descarga fatal. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso”, disse a polícia em nota.

Após passar por perícia do Instituto de Criminalística (IC), o corpo dela foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do Estado.