Mulher morre eletrocutada ao limpar máquina industrial em fábrica de alho

Uma mulher de 49 anos, identificada como Marli Zulske, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza de uma máquina descascadora de alho industrial, em uma fábrica localizada em Cuiabá, capital de Mato Grosso. O caso ocorreu na última quinta-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, Marli prestava serviços em um pequeno estabelecimento de produção de alho descascado, situado no bairro Coxipó da Ponte. Conforme informações do g1, a vítima recebeu a descarga elétrica durante a limpeza do equipamento e morreu ainda no local.

Além de atuar na fábrica, Marli também era proprietária de uma loja de roupas fitness, administrada em parceria com a filha mais velha.

O caso está sendo apurado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga as circunstâncias do acidente, incluindo as condições de segurança do equipamento e do ambiente de trabalho.

