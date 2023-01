Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na ES-275, no Norte do ES

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (7) na região conhecida como Morro das Almas, na ES 257, em Aracruz

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (7) na rodovia ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, em Aracruz, Norte do Espírito Santo.

De acordo com informações do 5º Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o veículo seguia sentido ao Centro de Aracruz quando o condutor, um jovem de 23 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma árvore. As informações são de A Gazeta.

Com o impacto da batida, uma mulher morreu. O motorista e outra pessoa que estava no veículo foram levados para unidades hospitalares da região. A identificação dos envolvidos e o estado de saúde de quem foi socorrido não foram divulgados.