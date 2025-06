Mulher morre durante relação sexual em motel

Vítima de 43 anos passou mal durante o ato; ocorrência mobilizou SAMU e Polícia Civil na noite da terça-feira (24)

Um episódio trágico foi registrado na noite desta terça-feira (24) no município de Carnaíba, no Sertão pernambucano. Uma mulher de 43 anos faleceu dentro de um quarto de motel após passar mal durante uma relação sexual.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h e acionou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Civil.

De acordo com relatos do companheiro da vítima, o casal havia retornado da zona rural e decidiu parar no estabelecimento. Após tomarem banho, iniciaram o ato sexual, momento em que a mulher começou a apresentar sinais de mal-estar. O parceiro interrompeu a relação e tentou reanimá-la, mas a vítima não resistiu.

A equipe médica do SAMU confirmou o óbito ainda no local. Segundo o laudo preliminar, não foram identificados sinais de violência no corpo. Familiares presentes informaram que a mulher sofria de problemas cardíacos, o que pode ter contribuído para o desfecho inesperado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde passará por exames complementares para determinar a causa da morte. A Polícia Civil está conduzindo as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.