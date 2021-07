Mulher morre de hipotermia na zona sul de São Paulo, diz site

Roberto Parizotti/FotosPublicas Frio SP

Por volta das 8h30 desta quinta-feira, 29, uma mulher morreu por conta de hipotermia na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo, de acordo com informações do portal “R7”. Segundo o site, o corpo foi encontrado em um campo de futebol próximo à avenida Dona Belmira Marin, no Parque São Paulo, com informações da Polícia Civil.

A morte da mulher foi oficializada no local pela esquipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atendeu a ocorrência.

Segundo os parentes da vítima, ela era alcoólatra e vagava pelas ruas durante a noite.

De acordo com as estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura, a cidade de São Paulo registrou mais um recorde de temperatura mínima em 2021. Os termômetros registraram média de 4,7°C nesta madrugada. O último recorde era de 5,4°C que ocorreu no dia 20 de julho.