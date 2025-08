Mulher morre atropelada por carro no Norte do ES

Uma mulher de 41 anos morreu na manhã deste domingo (03) após ser atropelada por um carro em Regência, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo vinha em alta velocidade e, depois de atingir a vítima, identificada como Simone Maria Neves dos Santos, que estava no canto da rua, ainda bateu contra uma casa. O motorista fugiu do local, sem prestar socorro.

Conforme a PM, a morte de Simone foi constatada no local. O carro também deixou danos à estrutura do imóvel colidido, além de ter quebrado o portão da garagem e se chocado com um veículo estacionado, que ficou amassado. Os militares verificaram que o automóvel conduzido pelo suspeito estava com licenciamento vencido. Ele foi guinchado a um pátio credenciado.

Conforme a apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, com a família de Simone, a vítima ia para o mercado. O marido dela e o filho, de 10 anos, estavam na frente e presenciaram o momento em que ela foi atropelada e morreu. O motorista era uma pessoa conhecida, teria comprado o carro no dia anterior e dirigia para conhecer melhor o veículo.