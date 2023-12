Mulher morre atropelada por carro na BR 101 no Norte do ES

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), a mulher ainda não foi identificada

Uma mulher, com idade estimada em 30 anos, morreu após ser atropelada por volta das 21h20 em João Neiva, na altura do quilômetro 201 da BR 101, na última sexta-feira (22).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), a vítima foi atropelada por uma mulher, que conduzia um Hyundai HB20.

A pedestre foi atendida pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, no entanto, morreu no interior do veículo de resgate.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A vítima não portava documentos e ainda não foi identificada.