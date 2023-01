Mulher morre atropelada na garagem de casa no Norte do ES

A mulher foi identificada pela Polícia Militar como Gisele Alves César. O caso aconteceu no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares

Uma mulher morreu atropelada pelo marido quando ele entrava com o carro na garagem da residência. O caso aconteceu por volta das 17h desta sexta-feira (6) no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. As informações são de A Gazeta.

O motorista contou à Polícia Militar que estava chegando em casa após o trabalho e, quando estacionava a Kombi, a mulher foi atingida e acabou imprensada contra a parede. Ele relatou aos policiais que ainda tentou reanimar a esposa com massagem cardíaca, mas ela não resistiu. O Samu constatou que Gisele morreu no local.

