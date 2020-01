Mulher morre após ter carro levado por enxurrada em Mogi Mirim

arrow-options Everton Luís Jesuíno / Facebook Carros foram retirados do rio pelo Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 60 anos identificada como Maria Elisabeth morreu após o carro dirigido por ela cair dentro de um córrego na cidade de Mogi Mirim, no interior de São Paulo, no domingo (12).

Segundo a defesa civil, o momento do acidente era de fortes chuvas na região. O carro dirigido pela mulher foi arrastado pela enchente de um rio que passa no local, ficando encoberto pela água e matando a vítima.

Outro veículo também foi arrastado pelas chuvas, mas a motorista conseguiu sair nadando do carro. Os dois automóveis foram retirados do local do acidente pelo Corpo de Bombeiros.