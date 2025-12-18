Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada no Sul do Espírito Santo

Uma mulher de 26 anos, identificada como Mila Rodrigues da Silva, foi morta de forma brutal no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (17), mas o corpo só foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e, em seguida, esfaqueada dentro da casa onde morava. A perícia confirmou a dinâmica do crime e encontrou a faca utilizada escondida embaixo de um móvel da residência.

O marido da vítima foi localizado e preso pela polícia. Segundo o delegado Felipe Vivas, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito foi encontrado na casa da mãe, em outro bairro da cidade, acompanhado dos dois filhos da vítima: um menino de 6 anos e uma bebê de 3 meses, filha do casal.

“Ele confessou a autoria e relatou que estava sob efeito de entorpecente. É mais um caso brutal, totalmente desproporcional, que a gente repudia veementemente. Trata-se de um relacionamento conflituoso, com relatos de trocas frequentes de agressões”, afirmou o delegado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça. Até o fechamento desta matéria, a autuação ainda não havia sido formalizada, motivo pelo qual o nome do preso não foi divulgado.

O corpo de Mila Rodrigues da Silva foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, no próprio município. A Polícia Civil segue investigando o caso, que é tratado como feminicídio.

Se houver atualização oficial, esta reportagem será atualizada.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!