Mulher morre após ser encontrada com cabelo em chamas pela polícia

Vítima também foi espancada em via pública

Uma mulher de 29 anos foi morta de forma brutal em Timóteo, no Vale do Aço, na última quinta-feira (14 de setembro). Ela foi espancada e teve os cabelos queimados. Dois homens suspeitos do crime, de 22 e 23 anos, foram presos em flagrante.

Às 22h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma mulher estaria sendo espancada na avenida Minas Gerais, no bairro Cachoeira do Vale. Chegando ao local, os policiais já encontraram a vítima ainda viva, mas com os cabelos em chamas e se debatendo. Ela também apresentava várias escoriações pelo corpo e estava em uma canaleta às margens da via.

Os militares apagaram o fogo e acionaram o Samu, mas, mesmo com os primeiros socorros, a mulher morreu no local. A perícia foi acionada e fez os trabalhos de praxe. Durante a atuação dos peritos, os militares ouviram testemunhas que descreveram os suspeitos como dois homens jovens e magros. Após buscas feitas na região, os dois foram localizados e presos.

Conforme a Polícia Militar, os dois são conhecidos no meio policial e têm passagens por homicídios e tráfico de drogas. Questionados, eles negaram a autoria do crime e acusaram outras duas pessoas pela morte da mulher, mas as pessoas apontadas por eles não foram encontradas. A motivação do crime é desconhecida.

Conforme a PM, a vítima era usuária de drogas. Ela deixa um marido. O caso foi repassado à Polícia Civil.