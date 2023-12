Mulher morre após ser atropelada por carro em Nova Venécia

Acidente ocorreu no domingo (3) e Erineia Santos da Silva, de 29 anos, teve a morte confirmada na terça-feira (5); motorista fugiu do local sem prestar socorro

Uma mulher de 29 anos, identificada como Erineia Santos da Silva, morreu após ser atropelada por um carro em uma rodovia conhecida como Reta do Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (3). A informação foi confirmada pelo irmão dela, Erivelton Santos da Silva. Segundo ele, a irmã faleceu na tarde de terça-feira (5). O motorista do automóvel fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Erivelton contou que a irmã estava em um clube da cidade conhecido como “Piscinão”. Ela voltava do local a pé e sozinha na noite de domingo (3), quando foi atropelada por um carro modelo Chevrolet Classic, na cor prata.