Mulher morre após ser atingida por homem que se jogou de prédio

Uma mulher de 41 anos teve uma morte trágica nesta semana, na presença dos dois filhos: ela morreu após ser atingida por um homem que se jogou do 14º andar de um prédio na Hungria. Erzsebet Gabor tinha acabado de sair para levar as crianças para brincar em um parque quando o homem caiu em cima dela.

De acordo com o Daily Star, o marido de Erzsebet estava saindo de casa quando percebeu uma confusão em um prédio ali perto. Foi então que descobriu que a esposa havia sido atingida pelo homem que se jogou do prédio.

No momento do acidente, ela estava acompanhada do filho Marton, de três anos, e da filha Boglarka, que tem apenas alguns meses.

