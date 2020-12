Mulher morre ao ser atingida por bala perdida dentro de casa, no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução/Facebook Eunice Veiga, de 59, era compositora gospel e missionária

Uma mulher morreu após ter sido atingida por uma bala perdida, neste sábado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Leia também Barroso: pressão fez ministros mudarem voto sobre a prisão em segunda instância

Eunice Veiga, 59, estava na cozinha de casa, no bairro Amendoeira, quando foi atingida. Ela chegou a ser socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) informou, por meio de nota, que foi acionada e realizou perícia no local e que as investigações estão em andamento para determinar a autoria.

Eunice era compositora gospel e missionária. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o ocorrido.

Cláudia Guedes afirmou que estava com Eunice no telefone no momento dos tiros e que ela relatou o que estava acontecendo e depois ficou muda.

“Estava mandando ela deitar no chão, só que eu estava na minha casa e ela na dela. Ela falou que o tiro era no monte, eu ainda avisei que a bala vai longe. Ela então disse que ia fazer um café, até o fogo ficou aceso. A bala pegou no peito e ficou no pulmão, a casa só tem sangue para todo lado. Ela foi falando fraquinho chegou a ir para cirurgia mas nao resistiu. Ela era prima amiga irmã, de todos sempre com uma palavra. O filho Davi vai casar em fevereiro, tudo marcado, e ela tava feliz vendo roupa para ficar no altar com o filho”, detalhou Cláudia.

Kalyne Sampaio relatou que Eunice foi sua babá e que há dois dias a convidei para um reencontro “pós-Covid”. Segundo a mensagem, O último levou praticamente vinte anos para acontecer e só ocorreu graças ao Facebook.

“Essa mulher fez parte da minha criação e do meu irmão! Extremamente carinhosa, divertida, amorosa, de extrema paciência com 2 pequenos muito levados! Vítima da violência desse RJ… (bala perdida, dentro de casa) Coração que só transbordava amor, missionária da Igreja dela.. seguirá sendo luz onde estiver! Obrigada por ter ido a minha casa, poder ter sentido seu cheirinho, curtido seu colo, tomar café contigo..”, disse Kalyne ao postar fotos antigas e atuais e uma troca de mensagens com Eunice.