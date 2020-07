Mulher morre ao se jogar de prédio para fugir de apartamento em chamas

O Corpo de Bombeiros de São Paulo mobilizou 13 viaturas para conter o fogo. O incêndio acontece na região central da capital paulista

ma mulher que estava presa dentro de um apartamento em chamas acabou se jogando do alto do prédio para escapar do incêndio e morreu, segundo os Bombeiros. O caso aconteceu na região central de São Paulo, na tarde desta terça-feira (17/7).

O Corpo de Bombeiros mobilizou 13 viaturas para conter o fogo. O incêndio aconteceu em um apartamento na esquina das ruas Major Quedinho e Santo Antônio, na República. As chamas já foram contidas.

Duas outras pessoas foram socorridas, um jovem de 23 anos e uma mulher que inalaram a fumaça.

Veja como ficou o apartamento: