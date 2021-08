Mulher morre ao se estrangular acidentalmente com o próprio pijama

Reprodução/Facebook Legista disse que a morte da mulher foi “incomum”

No Reino Unido , uma mulher morreu após se estrangular acidentalmente com o próprio pijama. Jackie Michelle Cottrill tinha 52 anos e morreu sufocada após seu pijama ficar preso no forno enquanto ela preparava um sanduíche para o sobrinho.

A mulher foi encontrada já sem vida pelo sobrinho, Josh Brocklebank, que morava com ela, segundo a agência de notícias LancsLive .

O episódio se deu em 24 de janeiro deste ano, mas a audiência ocorreu apenas nessa quarta-feira (18). O médico legista James Adeley, responsável pelo caso, disse que “nunca havia se deparado com um caso tão incomum” em seus 20 anos de trabalho.

A causa da morte de Jackie foi listada como asfixia causada pela compressão de seu pescoço. “O que parece ter acontecido é que por algum motivo ela caiu e prendeu a blusa do pijama na maçaneta inferior da porta do forno”, disse o legista no tribunal. “Não posso explicar como ela acabou nesta posição, é um caso muito incomum”, acrescentou.

De acordo com o inquérito, a mulher havia sofrido um derrame seis anos atrás, mas não tinha qualquer sequela que pudesse gerar um problema de equilíbrio, por exemplo.

As duas filhas da mulher, Sarah Ramsdale e Toni Cottrill, compareceram à audiência junto ao tio, Adrian Macfarlane.