Mulher morre afogada após pular de barco em movimento em lago

A embarcação em que a vítima estava apresentou um defeito no motor e teve de ser guinchada. Elaine pulou na água com o barco em movimento, se desequilibrou e acabou se afogando

A empresária Elaine Stelatto Marques, de 45 anos, morreu afogada na tarde desta quinta-feira (19) durante um passeio de barco no Lago do Ganso, na cidade de Chapada dos Guimarães (MT). Elaine se afogou durante um passeio no Lago do Ganso, em Chapada dos Guimarães (MT), e morreu no local. Ela e uma testemunha tinham passado o dia no lago, em um barco.

Em certo momento, a embarcação apresentou um defeito no motor e teve de ser guinchada. Após amarrar uma corda em sua cintura, Elaine pulou na água com o barco em movimento, enquanto era levado pelo guincho. Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso, ela se desequilibrou com as ondas e acabou se afogando.