Mulher Melão posa com calcinha cavada e dobrinha da virilha aparece: “Comeria até a casca”

Divulgação/Fábio Tiéri Adryana Ribeiro





Após o sucesso da live do Dia dos Namorados, Adryana Ribeiro está na contagem regressiva para a próxima ação solidária: domingo, dia 9, às 15 horas, em seu canal no YouTube. Trata-se de Coisinha do Pai, em que rende homenagem mais do que especial à lenda do samba, Beth Carvalho. Segundo a cantora e compositora, parte da renda do QR Code será destinada à Ordem dos Músicos de São Paulo. “Com o adiamento da turnê por causa da pandemia, a quarentena fez com que toda a equipe ficasse sem perspectiva. Então, esse projeto tem o intuito de alimentar tanto física quanto emocionalmente a nossa turma e ainda comemorar o Dia dos Pais”, declarou.

Além da participação de Marcio Art, ex-vocalista do Art Popular, também haverá a presença de Almirzinho, filho de Almir Guineto, um dos compositores da letra que dá título ao show. E, seguindo todas as normas de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), ela terá o jardim secreto, do Sítio São Jorge, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, como palco e cenário. Como fez questão de frisar ao iG Gente, “tudo será ao vivo, no gogó e no coração”. Por fim, adiantou que a próxima transmissão será mês que vem, ao lado de Dado Soul, Binho e Gelo, com quem formou o grupo Adryana & A Rapaziada e que fez muito sucesso no fim da década de 1990 e início dos anos 2000.