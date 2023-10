Mulher Melão para tudo na praia ao lado de amiga ainda mais popozuda

De biquíni micro, Mulher Melão aparece com amiga de bumbum gigante na praia e para tudo

A musa Mulher Melão atraiu olhares ao aproveitar o dia de calorão no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11). Usando um biquíni estampado minúsculo, a gostosona apareceu junto de uma amiga e não teve nem como passar sem ser notada.

Dona de um corpo escultural, devidamente monetizado em plataformas de venda de conteúdo adulto, Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, foi flagrada na praia do Recreio. Ela estava acompanhada de uma amiga com um bumbum ainda maior que o dela.

O momento de beleza foi durante uma reportagem para o TV Fama. Melão escolheu um biquíni com estampa estilo militar em tons de verde. No estilo super cavado que ela adora, a peça deixou os cantinhos da virilha à mostra.

Já a amiga apostou em um maiô com enormes recortes nas costas e no abdômen. O bumbum gigante ficou sendo mesmo o destaque, roubando a cena até da própria ex-funkeira, que parece ter um corpo estilo “mignon” em comparação. Confira:

MULHER MELÃO DISPENSA CALCINHA

Mulher Melão voltou a causar ao surgir com um look ousado no fim de setembro. É que ela foi convidada para a grande final da escolha do samba-enredo da Grande Rio rumo ao Carnaval 2024.

A musa apareceu vestida para causar e deixou em evidência sua beleza. A artista posou com um top e minissaia transparentes e dispensou a roupa íntima. A musa posou de frente e de costas exibindo suas curvas poderosas. Ela chamou a atenção.

Em 2024, a Grande Rio tem como enredo Nosso Destino é Ser Onça, enredo desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. O enredo parte das cosmogonias dos povos originários para homenagear o símbolo da antropofagia.

Sucesso nas plataformas de venda de conteúdo adulto, Renata Frisson ainda ostentou o abdômen trincado e deixou claro que está no ápice da boa forma. Em fevereiro, ela desfilou como musa da Mangueira pela primeira vez e acabou ajudando a tradicional agremiação a terminar a competição em quarto lugar.