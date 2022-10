Mulher Melão mostra o que acontece quando fica de quatro na cama: “A calcinha entra toda”

Ela tá demais! Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, resolveu fazer os fãs irem à loucura logo na manhã desta segunda-feira (10). A musa compartilhou uma nova foto de seu ensaio para plataformas adultas por assinatura.

LEIA MAIS:

“Estou on-line lá…”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Mulher Melão surge em uma posição pra lá de sugestiva, contando com uma lingerie mais colada ao seu corpo. Atualmente, a musa conta com nada mais, nada menos que 1,6 milhão de seguidores.

LEIA MAIS:

“Essa mulher é um neném todinho, eu fico chocado”, brincou um fã no campo de comentários, enquanto coloca alguns emojis de foguinho. “Só eu acho que a Mulher Melão é perfeita?”, questionou mais um no Twitter.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Renata Frisson, a nossa querida e amada Mulher Melão, revelou que tem um grande amor por brinquedos adultos, mais especificamente os vibradores.

LEIA MAIS:

“Eu gosto muito de vibrador. Nossa, menina, eu tenho um que ganhei em Orlando, você não está entendendo. Eu tenho vários, mas não posso falar todos”, disse Mulher Melão.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

A musa contou também o amor por conteúdos adultos: “É uma paixão fazer fotos sensuais. Sou a número um do Brasil! Eu gosto de fazer personagens, mexer com o imaginário do público, especialmente do sexo masculino. É um talento, um dom”.

(*Metropolitana FM)