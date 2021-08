Mulher Melão festeja sucesso com vídeos sensuais no OnlyFans

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, usou suas redes sociais para festejar seu sucesso com vídeos sensuais publicados na plataforma OnlyFans. A modelo atingiu a marca de 100 mil curtidas na rede e comemorou os resultados.

“Sempre que eu fazia uma brincadeira de perguntas e respostas no meu Instagram, meus fãs sugeriam que eu deveria participar dessa rede. Decidi abrir uma conta, na cara e na coragem, e escolhi começar no ‘Dia da Mentira’, primeiro de abril. Só com a especulação de que lançaria, já comecei a ganhar seguidores. Fui à praia, fiz minhas primeiras fotos sensuais, e hoje, no quarto mês, meu perfil é o mais curtido do site no Brasil”, contou ela.

Mulher Melão ainda conta que ama produzir conteúdo sensuais para seus fãs e seguidores: “Acredito que pelo fato de pagarem uma mensalidade, os seguidores querem somente admirar e acompanhar minhas publicações. E o meu diferencial é que me entrego! Gosto de receber comentários positivos e de produzir conteúdo diariamente”, disse.

“Aliás, o que mais gosto é interagir. Me divirto muito com meus fãs. Todos os mimos que me dão eu retribuo com uma conversa gostosa, cheia de maldade. Afinal, sexo é essencial para viver melhor”, concluiu.

Famosos no OnlyFans

Além de Renata Frisson, a Mulher Melão, outros famosos nacionais e internacionais também possuem perfil no OnlyFans e faturam uma grana alta pelos conteúdos sensuais. A lista quente, inclui nomes como Wagner Santiago, que recentemente teve um vídeo vazado na web, Valesca Popozuda, Anitta, MC Carol, Tyler Posey, MC Mirella, Jessica Alves, o ex-Ken Humano e Suzy Cortez.

(*Observatório)