Mulher Melão desafia censura do Instagram e posta foto polêmica

Divulgação Larissa Manoela





Larissa Manoela pintou um quadro especialmente para ajudar um projeto social do empresário Rodrigo Língua, no Morro do Prazeres, no Rio de Janeiro. O quadro vai ser sorteado na live de Rodrigo, que está prevista para acontecer no próximo dia 16, às 17h.

“Esse quadro eu pintei pro Rodrigo Língua, que realiza um trabalho muito lindo na comunidade Morro dos Prazeres. Ele vai fazer uma live pra sortear e precisa que vocês se inscrevam no canal dele no Youtube. Esse quadro tem a minha assinatura e eu pintei com muito amor e carinho”, disse Larissa Manoela.