Mulher mata jovem parecida com ela para simular própria morte

Mulher mata sósia que achou na internet para simular própria morte. Família chegou a reconhecer o corpo, mas autópsia provou que tratava-se de outra pessoa

Uma mulher com dupla nacionalidade alemã e iraquiana é suspeita de ter assassinado uma jovem muito parecida com ela para simular a própria morte. A informação foi compartilhada pela polícia da Alemanha nesta terça-feira (31).

A suspeita é de que a assassina, de 23 anos, tinha problemas com os familiares e queria fugir deles. Não foram revelados quais seriam esses contratempos. “Os investigadores partem do princípio de que a suspeita queria desaparecer por conta de alguns problemas familiares e simular sua morte”, apontou a polícia local.

A vítima, também de 23 anos, foi encontrada morta com várias facadas dentro de um carro em Ingolstadt, no sul da região de Baviera, em 16 de agosto de 2022. A polícia passou mais de seis meses investigando o caso.

Inicialmente, acreditava-se que a vítima era a dona do veículo e a família alegou reconhecê-la. No dia seguinte, ao efetuar a autópsia, a polícia descobriu que se tratava de outra mulher.

A polícia acredita que a jovem arquitetou o plano com um homem de 23 anos do Kosovo, que também vivia na cidade. Segundo a investigação, a dupla decidiu “buscar na internet uma mulher que se parecesse com a alemã-iraquiana, matá-la e colocá-la de uma maneira que identificassem seu corpo como se fosse o da suspeita”.

O plano

Para executar o planejado, a suspeita entrou em contato via redes sociais com vários potenciais alvos que se parecessem com ela. A mulher, então, encorajou essas jovens a se encontrarem com ela e fez diversas promessas.

Um encontro final com a vítima escolhida foi marcado para o dia 16 de agosto de 2022. Acredita-se que, no caminho de volta, os suspeitos fizeram a vítima descer do carro e a mataram na mata, com várias facadas.

Os dois cúmplices estão presos desde agosto. Como a assassina ainda não foi condenada, a polícia não divulgou o nome nem imagens dela.