Mulher mata ‘amiga’ grávida e arranca bebê com estilete

Um acidente entre um carro e uma carreta que fazia o transporte de uma hélice eólica deixou duas pessoas mortas após o veículo de passeio ser esmagado pelo equipamento no quilômetro 47, da BR-020, no município de Parambu, na manhã deste domingo (30). ⠀ Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na localidade de Pau Preto, em uma ponte sobre o Rio Puiú. Não há informações sobre as causas do acidente, porém a carreta chegou a sair da pista e a hélice ficou no meio da rodovia, causando a interdição total do trecho para o tráfego de veículos. ⠀ De acordo com o comandante da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3ªCia/3ºBBM) de Tauá, o tenente-coronel Marcos Gomes, agentes estão no local trabalhando no resgate dos corpos das vítimas, que não foram identificadas. (Foto: arquivo pessoal)