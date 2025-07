Mulher mantida em cárcere por pastora e marido morreu de desnutrição

A pastora e o marido foram presos preventivamente na manhã desta sexta (4/7). Mulher era submetida a maus-tratos físicos e psicológicos

A mulher identificada como Flávia Cunha Costa, de 42 anos, mantida em condições precárias dentro de uma casa onde vivia com a pastora Marleci Ferreira de Araújo e o marido dela, Ronnyson dos Santos Alcântara, em Belém (PA), morreu por desnutrição grave. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), a vítima era submetida a maus-tratos físicos e psicológicos.

A pastora e o companheiro foram presos preventivamente na manhã desta sexta-feira (4/7). Conforme a corporação, os agentes receberam, no dia 15 de maio deste ano, uma denúncia sobre as condições em que a vítima vivia com o casal. Conforme a denúncia, ela era obrigada a realizar trabalhos domésticos e apresentava estado visível de desnutrição.

Ainda de acordo com a corporação, no mesmo dia, policiais foram até a casa onde a mulher estava. Porém, ela negou todas as acusações feitas à polícia.

“A mulher, visivelmente debilitada e com aspecto físico extremamente magro, negou os fatos narrados, alegando manter relação de amizade com o casal e ser vítima de intolerância religiosa por parte de sua família. Ela afirmou, ainda, que realizava trabalho remoto e recusou-se a acompanhar os policiais à unidade policial”, detalhou a delegada Bruna Paolucci, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).

Mesmo com a negação, o casal teve a prisão preventiva decretada. Além disso, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra os suspeitos, que negaram todas as acusações em depoimento.

Durante a abordagem, os agentes realizaram uma inspeção no cômodo onde Flávia residia. Lá, eles constataram condições precárias de moradia, além de indícios de possível alienação emocional. Familiares da vítima confirmaram, em depoimento, que ela era submetida a violência psicológica.

Morte por desnutrição grave

No dia 19 de junho, a corporação foi informada sobre a morte da vítima, provocada por desnutrição grave, conforme apontado no laudo médico.

Segundo o boletim de atendimento hospitalar, Flávia foi levada ao Pronto-Socorro Municipal (PSM) do Guamá pelo casal, que se apresentou como “vizinho” da vítima. A pastora e o marido a deixaram no local sem qualquer documento de identificação.

A polícia informou que, após ser informado pela assistência social da necessidade de registro de ocorrência, diante da suspeita de morte decorrente de maus-tratos, apontada pela médica responsável pelo atendimento, o casal fugiu do local.