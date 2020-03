Mulher luta para escapar de estupro mas é brutalmente espancada

arrow-options Reprodução/ Twitter Chuva em São Paulo deixa alagamentos e regiões em estado de atenção

Uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo na tarde deste domingo (8). De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, às 15h40 a capital registrada cinco pontos de alagamento, sem um intransitável.

No começo da tarde, algumas regiões registraram chuva de granizo e raios. As 15h00, o CGE emitiu alerta sobre a iminência de transbordamento do córrego de Perus. A Subprefeitura local está em estado de atenção para alagamentos e a rua R. Bernardo José de Lorena estava intransitável para carros às 15h43.

Também na zona norte, outro ponto em que os carros não passavam foi a pista expressa da Marginal Tietê próximo à Ponte da Casa Verde. As regiões da Sé, Pinheiros e Vila Mariana também registraram alagamentos .

A chuva deve dar uma trégua durante a noite na cidade, mas deve retornar na tarde desta segunda-feira (9) também com risco de tempestade. De acordo com o CGE, a temperatura mínima será de 16º C e a máxima 27ºC, com 90% de chances de chuva.