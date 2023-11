Mulher joga álcool e coloca fogo no corpo do marido após briga

Vítima foi hospitalizada com queimaduras de segundo grau em várias partes do corpo. Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16/11)

Um homem, de 42 anos, ficou com diversas partes do corpo queimadas após a esposa colocar fogo nele. O caso ocorreu no município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, na madrugada desta quinta-feira (16/11).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, o homem passou a ser agredido após discussões do casal. A mulher, inclusive, jogou álcool e ateou fogo ao corpo da vítima. Ele sofreu queimaduras de segundo grau nas costas, no braço direito e abdômen.