Mulher joga álcool e ateia fogo no marido

Policiais civis da 35ª DP (Sobradinho II) prenderam uma mulher em flagrante após ela ser acusada de atear fogo no próprio marido, na noite dessa quarta-feira (11/03). A acusada, 27 anos, teria discutido com o companheiro e logo depois pegado um vidro de álcool e jogado sobre o corpo do homem.