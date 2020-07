Mulher incendeia namorado, fogo se espalha e imóvel desaba em Minas Gerais

Divulgação/Corpo de Bombeiros Fogo se espalhou pela residência.

Uma mulher que não teve a identidade confirmada incendiou o próprio namorado enquanto ele dormia. As chamas se espalharam para a cama em que o homem estava deitado e atingiram a estrutura do imóvel, que desabou depois. O caso aconteceu na cidade de Araújos, em Minas Gerais , no último sábado (25)

O homem conseguiu deixar o imóvel e, com a ajuda de vizinhos, ele foi atendido em um hospital da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Cerca de 40 minutos depois do início dos trabalhos, o fogo havia sido controlado após o uso de mais de dois mil litros de água.

O desabamento aconteceu durante o combate às chamas e, por isso, os bombeiros não puderam entrar no imóvel para conter o fogo. Todos os cômodos da casa, com exceção da cozinha, foram atingidos pelo incêndio.

Os moradores da região confirmaram que a namorada do rapaz foi a responsável pelo incêndio. Ela fugiu do local e ainda está desaparecida. O restante do imóvel foi interditado pela prefeitura por novos riscos de desabamento.