Mulher humilha trabalhadores de quiosque: “Você não é nada”. Assista

Nas imagens, ela diz que é “filha de homem poderoso” e xinga os trabalhadores de “merda”. Vídeo viralizou nas redes sociais

Mais um caso de “carteirada” viralizou nas redes sociais. Nesta quinta-feira, o vídeo que mostra uma mulher, que ainda não teve a identidade revelada, humilhando funcionários de um quiosque na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio, no último sábado, revoltou a internet.

Mulher humilha funcionários de quiosque: "vocês vão se f#der, mexeram com gente poderosa". Ela diz ser filha de juiz e que os funcionários não são nada perto dela. pic.twitter.com/twhXPeDbch — Israel Russo (@russoneo) August 20, 2020

“Vocês mexeram com a mulher errada. Eu sou filha de homem poderoso”, diz a mulher. Neste momento, um homem tenta contê-la, mas ela avança contra um funcionário.

“Segura ela. Segura ela”, diz o trabalhador para o acompanhante da mulher. Ao ser carregada pelo homem para um carro, ela ainda diz: “Sou filha de juiz, de gente poderosa”.

No meio da confusão, um dos funcionários diz que ela é “branca privilegiada” por isso faz as ofensas. E ela responde: “Sou mesmo!”